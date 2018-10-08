Стало известно, в каких банках на территории Алтая можно сдать биометрию

В Барнауле и Бийске уже в ближайшее время можно будет сдать биометрические данные для получения удаленного доступа к банковским услугам. После сдачи биометрии, чтобы дистанционно открыть вклад, взять кредит или воспользоваться любой другой услугой, гражданам будет достаточно пройти авторизацию в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и подтвердить свои биометрические данные с помощью смартфона, планшета или компьютера с использованием камеры и микрофона.

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Общество Российские банки с 1 июля начнут собирать биометрические данные клиентов

Центробанк подготовил интерактивную карту банковских отделений, оборудованных для сбора биометрических данных россиян — изображений лиц и образцов голоса. Услугу можно получить в более, чем в 100 российских городах.

"Для получения банковских услуг с помощью удаленной идентификации необходимо один раз пройти первичную идентификацию в уполномоченном банке. Такой банк при личном присутствии физического лица проверит его паспорт и СНИЛС, зарегистрирует в ЕСИА, а также снимет необходимые биометрические данные (изображение лица и голос)", — сообщает ЦБ.

Интерактивная карта позволяет выбрать пункт обслуживания для сдачи биометрии не только в столице, но и еще в 118 российских городах. Кроме адреса карта позволяет узнать часы работы офисов банков, которые предоставляют такую услугу.

Так, в Алтайском крае услуга доступна только в двух городах - Барнауле и Бийске. В столице региона действуют две точки. Это офис "Совкомбанка" на Юрина, 202 и "Росбанка" на Никитина, 76 "а". В наукограде работает единственная точка - "Почта Банк" по адресу: улица Ленина, 250/2.

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Механизм биометрической идентификации разработан "Ростелекомом" при участии ЦБ для оказания дистанционных финансовых услуг в банках. О начале его работы регулятор объявил в конце июня. По данным ЦБ, до конца 2018 года данный сервис должны предоставлять не менее 20% подразделений уполномоченных для сбора биометрии банков в каждом регионе присутствия, к 30 июня 2019 года — 60%, до конца 2019 года —– 100%, уточняет РБК.