"Стань донором. Спаси жизнь!": более 650 студентов края приняли участие в акции

Социальная межвузовская акция "Стань донором. Спаси жизнь!" состоялась в краевой столице с 15 по 19 апреля 2019 года. 657 студентов вузов и ссузов Алтайского края приняли участие в акции.

"В этом году акция стала краевой, – рассказывает организатор акции, специалист студенческого профкома АлтГТУ Анастасия Бутова. – К нам присоединились студенты Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета им. В.М. Шукшина. На протяжении двух дней инициативные ребята сдавали кровь в филиале краевого центра крови в Бийске. 48 человек стали волонтерами акции".

Организаторами акции являются АлтГТУ им. И.И. Ползунова совместно с Алтайским краевым центром крови, администрацией Железнодорожного района Барнаула и при поддержке АРО "Союз машиностроителей России", краевого штаба студенческих отрядов, АРОФБиСП "Звездный свет".

Партнеры акции: производственная компания "ВнеФормата22", сеть блинных "Сковородовна", сеть тренажерных залов "РЕЛЬЕФ", сеть кондитерских изделий Kuzina, компания "Волчихинские напитки", развлекательно-игровой комплекс "Барнаульская крепость", кинотеатр "Пионер", всероссийский проект Dance4Life, объединение фотографов АГУ, студенческое СМИ АлтГТУ "Слово.Политех".