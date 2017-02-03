Старейший алтайский маслосыродельный завод возобновил работу
Предприятие успешно прошло реконструкцию и запустило производство
Фото: пресс-служба управления по пищевой, перерабатывающей и фармацевтической промышленности
Старейший маслосыродельный завод в Алтайском крае возобновил работу после реконструкции, сообщили в региональном управлении по пищевой, перерабатывающей и фармацевтической промышленности.
Производство элитных сыров "Алтайский", "Швейцарский" и "Советский" ОАО "Алтайский маслосырзавод" возобновило в январе 2017 года.
"На сегодняшний день мощности завода позволяют перерабатывать до 80 тонн молока в сутки, а сам завод нацелен на производство качественных натуральных сыров. По завершении реконструкции предприятие трудоустроит около 100 рабочих", – уточняют в краевом ведомстве.
Модернизация предприятия позволила установить на заводе высокотехнологичное оборудование, провести капремонт всех производственных помещений и автоматизацию технологического оборудования.