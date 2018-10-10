Старикам тут не место: как выглядят закрываемые дома пенсионеров на Алтае

Сразу 11 домов-интернатов малой вместимости для престарелых будут ликвидированы в Алтайском крае. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства региона за подписью губернатора Виктора Томенко. Решение было принято в разгар месячника пожилого человека.

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Прочее Виктор Томенко распорядился ликвидировать 11 домов престарелых на Алтае

Перестанут существовать дома-интернаты малой вместимости в Волчихинском, Егорьевском, Кулундинском, Крутихинском, Кытмановском, Локтевском, Михайловском, Новичихинском, Панкрушихинском, Усть-Калманском и Целинном районах. Обычно в них проживают около 30-35 стариков. Также примерно такое же количество людей трудятся в качестве обслуживающего персонала. Обитателям домов, а речь идет о нескольких сотнях пожилых людей, придется переселиться в более крупные учреждения.

Никаких официальных заявлений Минтрудсоцзащиты и правительства края по этому решению в данный момент не поступало. Предлагаем посмотреть, как выглядят эти закрываемые дома-интернаты, где годами наслаждались жизнью сотни алтайских стариков, которые теперь будут вынуждены собирать чемоданы.