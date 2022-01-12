Старшего инспектора ФСИН в Барнауле подозревают в крупной взятке

В Барнауле старшего инспектора регионального ФСИН подозревают в получении взятки в крупном размере. Как сообщает пресс-служба регионального следкома, за 30 тысяч рублей от подконтрольного ему осужденного на "условный срок" он не замечал нарушений со стороны мужчины.

По данным следствия, в декабре 2021 года подозреваемый получил часть взятки в 30 тысяч рублей от подконтрольного ему условно-осужденного лица. При этом оговоренная сумма составляла 200 тысяч рублей.

За эти средства сотрудник ФСИН должен был не реагировать на нарушения осужденным обязанностей, которые возложил на него суд: не привлекать его к ответственности за неявки в контролирующий орган и оформление справок по месту жительства без нарушений.