Старшеклассники из Алтайского края попали в "сибирский Хогвартс"

14 алтайских старшеклассников попали в новосибирскую физматшколу, которую неофициально называют "сибирским Хогвартсом", а на деле это Специализированный учебно-научный центр при Новосибирском госуниверситете (СУНЦ НГУ), сообщили в пресс-службе центра.

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Прочее Алтайская школьница приняла участие в разработке имплантата нового поколения

"Этим летом в школу-интернат для одаренных детей поступили около 300 школьников со всей России, среди них – 14 старшеклассников из Алтайского края: девять – из Барнаула, четверо – из Бийска и Бийского района, один – из Новоалтайска", – рассказали в учебном центре.

Впервые проживание в интернате будет для них бесплатным. Федеральный грант позволил на ближайшие три года отменить родительскую плату, которая составляла 133 тыс. рублей в год.

Попасть в СУНЦ НГУ можно после трехнедельного обучения в Летней школе и сдачи итоговых экзаменов. В свою очередь, в Летнюю школу приглашают только призеров и победителей школьных олимпиад, а также лучших учеников Заочной школы, которая работает на базе центра. Также можно сдать вступительные экзамены.

По словам ректора Новосибирского госуниверситета Михаила Федорука, конкурс в "сибирский Хогвартс" был высоким. К примеру, поступить смогли менее половины всех учеников Летней школы.

"Наш приоритет – поддержка талантливых детей из отдаленных регионов", – отметил директор СУНЦ НГУ Николай Яворский.

Ранее сообщалось, что алтайская школьница приняла участие в разработке имплантата нового поколения. Теперь она сможет продолжить реализацию своих научных проектов с учеными НИТУ "МИСиС".

СУНЦ НГУ – специализированная физико-математическая и химико-биологическая школа-интернат для одаренных детей в новосибирском Академгородке. В СУНЦ НГУ 500 учащихся 9-11 классов из разных регионов России, Казахстана и других стран ближнего зарубежья. Преподаватели школы – действующие сотрудники Российской академии наук. В апреле 2019 года СУНЦ НГУ занял пятое место в рейтинге 300 лучших школ России агентства RAEX по количеству выпускников, поступивших в лучшие вузы страны, и возглавил топ лучших школ Сибирского федерального округа.