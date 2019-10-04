Старый мост через Обь перекроют на пять часов в Барнауле

Движение транспорта по Старому мосту через Обь перекроют на пять часов, сообщили в мэрии Барнаула.

Ограничение будет действовать в ночь с 6 на 7 октября. Оно продлится с полуночи до 5:00. В городской администрации уточнили, что закрытие проезда связано с работами по обслуживанию моста.

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Водителям рекомендуют сохранять внимательность заблаговременно планировать пути объезда закрытого участка.

Напомним, ремонт дорожной части Старого моста при самых оптимистичных раскладах может начаться в конце 2019 – начале 2020 года. В октябре прошлого года сообщалось, что Росавтодор готов профинансировать его ремонт в 2019 году.

Ранее содержанием переправы занималась администрация Барнаула. В 2016 году прокуратура потребовала в течение полутора лет капитально отремонтировать объект, однако расходы на это оказались не под силу муниципальной казне.

Речь, по сведениям мэрии, может идти о 500 миллионах рублей. В конце 2017 года по решению суда мост был передан на баланс межрегионального территориального управления Росимущества в Алтайском крае и Республике Алтай.