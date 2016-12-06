Старый мост в Барнауле: переправе требуются сотни миллионов на ремонт. Фото
Портал Amic.ru показывает, что происходит на переправе, которую в обязательном порядке следует привести в надлежащее состояние
6 декабря 2016, 04:22
Фото: Вячеслав Мельников
Старый мост через Обь в Барнауле остро нуждается в ремонте, который оценивается в сотни миллионов рублей.
Портал Amic.ru продолжает следить за тем, что происходит на переправе. Наш фотокорреспондент накануне побывал на сооружении и зафиксировал на камеру, как выглядит мост в условиях зимы.
В мэрии прокомментировали данное требование. В частности, первый заместитель главы администрации Барнаула Анатолий Воронков подчеркивал, что судебное решение будет обязательно выполнено. При этом чиновник уточнил, что сметная стоимость ремонта Старого моста может превысить полмиллиарда рублей.
Когда стартуют работы на переправе – не ясно. Исходя из логики и обозначенного прокуратурой и судом цейтнота, вероятно, ремонт следует проводить уже летом следующего года.
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