Стать второй политической силой. Эсеры активизировали подготовку к осенним выборам

4 июня в Барнауле прошел форум муниципальных депутатов от партии "Справедливая Россия – За правду". Главной темой мероприятия стали грядущие выборы в Госдуму и АКЗС. Участие в форуме приняли свыше 100 народных избранников. Традиционно руководство алтайских эсеров "сверяет часы" со своими представителями на местах.

Лидер алтайских справороссов, депутат Госдумы от региона Александр Терентьев остановился на ключевых темах, которые войдут в предвыборную программу партии. Главный посыл – борьба с бедностью населения. Терентьев подчеркнул, что "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП) ежегодно проводит форумы, на которые приглашает представителей всех местных отделений. Всего у СР в крае более 350 депутатов, включая представителей в муниципалитетах, в том числе в Барнаульской и Бийской гордумах, а также в Алтайском Заксобрании.

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Парламентарий объяснил, что форумы муниципальных депутатов помогают не только выработать общую стратегию на выборах, но и призваны мобилизовать коллег, аккумулировать потенциал партии: "У всех разный уровень подготовки. Необходимо, чтобы депутаты понимали основы формирования бюджета, они должны быть политически и финансово грамотные". Александр Терентьев подчеркнул, что лидером партии Сергеем Мироновым перед всеми реготделениями поставлена задача стать как минимум второй политической силой в России после сентябрьских выборов. Как заметил руководитель реготделения, цель стала намного ближе после объединения "Справедливой России" с партиями "Патриоты России" и "За Правду".

По словам Александра Терентьева, объединённая партия в своей дальнейшей политической деятельности будет делать акцент на борьбе с бедностью. Главное предложение на этот счёт партийцы уже озвучивали ранее. Речь идёт о справедливом базовом доходе в размере 10 тысяч рублей в месяц для каждого гражданина РФ. "Многие назвали нас популистами, однако недавно председатель Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что в перспективе введение базового дохода для россиян неизбежно. Хотелось бы напомнить, что "Справедливая Россия – За правду" была первой, кто высказал эту идею", – подчеркнул Терентьев. Скорее всего, закон будет внесён в Госдуму до конца текущей сессии, возможно, документ придётся рассматривать уже новому составу парламента после выборов.

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Терентьев отметил, что среди основных моментов краевой предвыборной программы партии значится поддержка малого и среднего бизнеса, которой в настоящее время явно недостаточно. "Задача у нас одна – победить на выборах и заменить существующее положение дел. Ведь именно следующая Госдума будет формировать правительство РФ, это важнейший исторический момент", – прокомментировал алтайский думец.

В партии уже сформулировали 12 ключевых положений программы, с которой эсеры пойдут на осенние выборы. В их числе – пересмотр пенсионной реформы, введение прогрессивной шкалы налогообложения, снижение НДС и т.д.