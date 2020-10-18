Ставку не снизим, но льготы дадим: барнаульские депутаты "ослабят" налоговый режим

Рабочая группа депутатов Барнаульской городской думы (БГД) предложила предоставить малоимущим горожанам компенсацию расходов на уплату имущественного налога. Льготу могут получить собственники квартир и комнат с кадастровой стоимостью до 2 млн рублей. Максимальная экономия не превысит 1000 рублей. Предложение рассмотрят на заседании БГД в конце октября.

Вернем не больше половины

С 2020 года все регионы России перешли на имущественный налог для физлиц, рассчитанный по кадастровой стоимости. Алтайский край и региональная столица в частности сделали это одними из последних. В октябре 2019-го Барнаульская дума приняла решение установить налоговую ставку в размере 0,3%. Эта величина действует для жилых объектов и гаражей. Коэффициент 0,3% – максимально возможное значение, предусмотренное законом.

Чтобы рассчитать сумму налога, необходимо кадастровую стоимость умножить на ставку налога (0,3). По закону каждый собственник жилья имеет право на налоговый вычет: для квартиры – на 20 кв. м, для дома – на 50 кв. м, для комнаты – на 10 кв. м.

Новая система начисления налога на имущество будет вводиться постепенно, чтобы сгладить разницу между прежними и новыми платежами. В первый год будет действовать понижающий коэффициент в 20%, во второй – 40%, в третий – 60%. И только на четвертый год собственники должны будут заплатить полную сумму налога – в Алтайском крае это случится в 2024 году.

Платить за недвижимость с использованием нового коэффициента 0,3 барнаульцы станут с 2021 года.

Председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Барнаула Надежда Тиньгаева предполагала еще в прошлом году, что ставку в 0,3% пересмотрят до 1 октября 2020 года. Однако из-за сложностей в экономике, которые вызваны последствиями пандемии, делать этого не стали.

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Прямо никто из депутатов об этом не говорит, однако такое решение напрашивалось, исходя из логики происходящего в стране и крае. В предыдущем месяце народные избранники внесли корректировки в бюджет города. Из-за пандемии гордума пересмотрела параметры главного финансового документа. В частности, экономить пришлось на спорте, ЖКХ и культуре. Из-за пандемии город недополучит почти 400 млн рублей.

"На исполнение бюджета значительно повлияла пандемия. Сокращение налоговых и неналоговых доходов прогнозируется в объеме 397 млн рублей", – заявила на сентябрьском заседании БГД председатель финансового комитета мэрии Надежда Тиньгаева.

Учитывая негативное влияние коронавируса, отказываться от максимальной ставки имущественного налога барнаульские депутаты не стали. Это грозило дополнительными потерями для и без того "исхудавшей" казны. Однако избранники пошли на частичный компромисс и подготовили предложение установить дифференцированные ставки налога в отношении недвижимости, пригодной для проживания.

Так, рабочая группа предложила предоставить компенсацию по уплате налога для малоимущих граждан, владеющих квартирами и комнатами с кадастровой стоимостью до 2 млн рублей. Компенсация может быть в размере 50% от суммы платежа, но не более 1000 рублей.

"Принятие решения по компенсациям – это первый шаг. В дальнейшем мы будем проводить анализ, появится статистика, которая поможет нам скорректировать ситуацию", – цитирует сайт БГД председателя комитета по бюджету, налогам и финансам гордумы Андрея Солодилова.

Предположительно на следующей неделе инициативу рабочей группы по компенсации для малоимущих рассмотрят на заседании профильного думского комитета. В случае положительного решения вопрос о налоговых льготах могут внести в повестку ближайшего заседания городской думы. Оно намечено на 30 октября.

Почему опять максималка?

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В 2019 году решение установить максимальную величину коэффициента в 0,3% депутаты приняли в связи с отсутствием в крае на тот момент налоговой базы. Дело в том, что оценку недвижимости утвердили только в ноябре, а решение по ставке, согласно бюджетному законодательству, необходимо было принять в октябре, отмечает заместитель председателя комитета по бюджету, налогам и финансам Юрий Ряполов.

Депутат БГД Евгений Носенко говорит, что пока не было четкой информации о кадастровой стоимости всей недвижимости, устанавливать минимально возможный коэффициент в 0,1% казалось рискованно: "Определить налоговую нагрузку граждан не представлялось возможным. В связи с чем ставку установили строго по Налоговому кодексу РФ".

Не все депутаты тогда приветствовали это решение. Представитель КПРФ Елена Хрусталева указывала, что в Новосибирске коэффициент составляет 0,2%. В Барнауле же, который уступает по зарплате соседям из столицы СФО, можно было ограничиться на первый год и 0,1%, а дальше уже корректировать величину, полагает коммунистка.

Юрий Ряполов на высказывания коллеги ответил, что сравнивать Новосибирск и Барнаул нельзя. В бюджете сибирской столицы доля поступлений от налогов на имущество физлиц невелика, чего нельзя сказать о бюджете Барнаула.

Также как и Барнаул, максимальную налоговую ставку установили такие города, как Кемерово и Омск: здесь также действует коэффициент, равный 0,3%.

Что достанется бюджету

Введение высокой налоговой ставки депутаты в свое время оправдывали рекордными поступлениями в бюджет Барнаула. Народные избранники подсчитали, что город сможет получить дополнительно около 800 млн рублей, или 5% от всех запланированных доходов.

Из суммы 800 млн примерно 250 млн заплатят в качестве налога собственники квартир в домах, построенных после 2012 года. Поскольку их объекты не имели инвентаризационной стоимости, то эти барнаульцы раньше налог не платили вовсе. С введением новой системы уведомления придут и им. Новый порядок вовлечет в налоговый оборот дополнительно 52 тысячи объектов.

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Как уточняет у себя в Facebook руководитель фракции "Справедливая Россия" в БГД Оксана Молодых, решение, принятое в прошлом октябре (установить максимальную ставку в 0,3%, – прим. ред.), носило компромиссный характер: "Представители всех депутатских объединений почти сразу обозначили необходимость снижения ставки для значительной части жилого фонда". Молодых изначально считала более оптимальным введение дифференцированной, а не максимальной ставки.

"Конечно, нужно отметить, что и с учетом предельной ставки очень многие жители города станут платить меньше. Предыдущий метод никуда не годился", – сообщила депутат.

До 2020 года налог на имущество граждан начислялся по его инвентаризационной стоимости, которую в Алтайском крае последний раз пересматривали в 2012 году. Как правило, инвентаризационная стоимость недвижимости не имела ничего общего с рыночной. Новый способ исчисления максимально приближен к реальности, говорят в налоговой службе.

В свою очередь, председатель комитета по бюджету, налогам и финансам гордумы Андрей Солодилов в 2019 году отмечал, что переход к применению кадастровой стоимости – это требование федерального законодательства: "Он направлен на восстановление равенства в налогообложении: использовании более объективной базы для расчета налога и вовлечения в налоговый оборот новостроек.

Кадастровую оценку проводят раз в пять лет. В 2019 году в Алтайском крае она затронула квартиры, индивидуальные домовладения, комнаты, гаражи и иные нежилые объекты.

Не согласна с выводами коллег-депутатов представитель от ЛДПР Кристина Юстус. По ее мнению, говорить однозначно о том, выиграют или нет горожане благодаря новым правилам, преждевременно: "По выборочным данным мы видим существенное снижение нагрузки владельцев индивидуальных жилых домов. По квартирам и комнатам ситуация разная. У одних снижение, у других – рост".

Более объективную оценку нововведению можно будет дать только в следующем году, когда барнаульцы получат налоговые уведомления с конкретными суммами, подлежащими уплате.

Не забывайте про ковид

Введение новой повышенной ставки налога на имущество пришлось для барнаульцев совсем не вовремя. Год назад никто и предположить не мог о возникновении коронавируса и проблемах, которые он спровоцировал во всех сферах жизни.

В условиях социально-экономического кризиса, потери работы и снижения доходов у части горожан уплата налогов не станет для них первоочередным приоритетом. Чтобы не лишать бюджет миллионов рублей из-за "уклонистов", народным избранникам в будущем, возможно, стоит проявить гибкость (например, ввести дополнительные льготы) и политическое чутье.

"Печально, но рабочая группа не смогла найти путь к дифференцированным ставкам в зависимости от кадастровой стоимости. Не хватает, на мой взгляд, политической воли муниципальной власти отказаться от настоятельных рекомендаций сверху установить ставку по максимуму", – подвела итог дискуссии вокруг имущественного налога депутат БГД Оксана Молодых.