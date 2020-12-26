Стая агрессивных собак держит в страхе жителей Барнаула

Стая из 15-20 агрессивных собак бродит по улицам Октябрьского района Барнаула и держит в страхе местных жителей. Горожане неоднократно обращались за помощью, но решить проблему так и не удалось.

"Мы обращались в администрацию, в "Ласку", в полицию. И ничего не делается. На днях одна собака напала на мальчика. Люди боятся ходить по улицам. Это нормально?" – посетовала жительница краевой столицы в паблике Barnaul 22.

Как уже писал amic.ru, в начале декабря пьяный житель Барнаула разозлился и выбросил щенка из окна пятого этажа. От полученных травм животное скончалось, а на злоумышленника завели уголовное дело.