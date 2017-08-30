Стеклянную остановку у ЦУМа разбили в центре Барнаула
Жители краевой столицы в социальных сетях выражают свое негодование из-за случившегося
30 августа 2017, 09:23
Фото: vk.com/barneos22
Автобусную остановку в центре Барнаула в районе ЦУМа разбили неизвестные в ночь на среду, 30 августа.
Фотография того, в каком состоянии оказался стеклянный павильон, опубликована в сообществе Barnaul 22. "Остановка у ЦУМа этой ночью", - уточняет автор заметки.
Горожане в комментариях выражают свое негодование по поводу случившегося и призывают тех, кто мог это сделать, к ответу.
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