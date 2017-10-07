Столбики термометров опустятся до -10 градусов в Алтайском крае этой ночью

Минусовые температуры прогнозируют синоптики в ночь на воскресенье, 8 октября, в Алтайском крае. Согласно прогнозу ЦГМС по региону, ночь пройдет без осадков, утром местами изморозь, туман, на дорогах местами гололедица.

Температура упадет ночью до 0...-5 градусов, местами в северных и предгорных районах до -10. Днем потеплеет до +4...+9 градусов. Ветер будет дуть северо-восточный, 3-8 метров в секунду.

В Барнауле ночью столбики термометров опустятся до -3...-5 градусов. Днем потеплеет до +5...+7 градусов. Ветер будет дуть северо-восточный, 3-8 метров в секунду.