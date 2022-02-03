Стрит-арт, который по-новому заставит вас взглянуть на окружающий мир

Фото: @jps_artist

Уличные рисунки — это не обязательно вандализм или просто изображение на стене. Джейми Пол Скэнлон, известный под псевдонимом JPS, делает граффити частью и продолжением окружающего мира. Используя обычные трафареты он стал одним из самых популярных стрит-художников. Сегодня его работы получают высокую оценку искусствоведов, которые говорят о рождении нового Бэнкси. Как отмечает сам автор, творчество помогло ему направить свои силы в нужное русло и побороть наркозависимость.