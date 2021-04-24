Стритфуд необычного формата появится в селе Манжерок

Гриль-бар "ШашлыкоFF" открывает новый формат – стритфуд*. В селе Манжерок в середине мая начнёт работать предприятие быстрого питания: со знакомым продуктом, но в новом формате.

Меню пока держат в секрете, но пообещали, что это будет не "шашлык в лаваше".

"Основная задача – быстро и качественно отдавать гостю наш продукт. Сохранить привычный вкус и удивить подачей", – отметили в "ШашлыкоFF".

Стритфуд в селе Манжерок будет работать на протяжении всего туристического сезона. В компании говорят, что если все ожидания оправдаются, то вскоре такое направление будет развиваться в Барнауле и составит конкуренцию известным сетям быстрого питания.

*Street food – дословно "уличная еда", готовые блюда и напитки, которые продаются на площадях, рынках в туристических местах из специально оборудованных передвижных киосков. Обычно это шаурма, пицца, лапша-wok и гриль.