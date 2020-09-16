"Стрижи" прилетели в Барнаул

Пилотажная группа "Стрижи" прибыла в Барнаул на привычном для себя транспорте. Шум, который слышали жители города, – не гром, а их традиционное приветствие.

Пилоты порадуют барнаульцев в День города своими пируэтами, а 18 сентября будут проводить тренировочные полеты.

Ранее amic.ru представил полную информацию о том, как будет отмечаться юбилей Барнаула. Из-за ограничений, которые связаны с коронавирусом, мероприятия пройдут в необычном формате. Салютов в районах и приглашенной звезды не будет, но горожане смогут увидеть программу "Стрижей", показательные выступления БТР, парад теплоходов и салют над набережной Оби.