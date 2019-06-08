Строители раскопали древний курган на Алтае с артефактами, которым 3 тысячи лет

В Первомайском районе Алтайского края строители случайно раскопали древний курган, теперь ценные экспонаты ХIII века до нашей эры находятся прямо под ногами на проселочной дороге, сообщает ГТРК "АЛТАЙ".

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Керамическую посуду ушедших цивилизаций можно увидеть в музеях. Специалисты находят отдельные фрагменты в ходе раскопок, изучают, после склеивают из отдельных кусочков, восстанавливая в том виде, как в древности задумал мастер. А вот в Первомайском районе древняя керамика XIII века до нашей эры буквально устилает дорогу между строящейся базой отдыха и селом Рассказиха. Ценные находки замостили песком из неизвестного памятника археологии.

Судя по характерным узорам на древних осколках глиняной посуды, на этом месте в эпоху бронзы жили представители андроновской культуры. Сплошного археологического обследования в этих местах не проводили, но в двухстах метрах отсюда разведанное археологами поселение Бониха-1, к северу грунтовый могильник Тузовские бугры.

Между тем в паре сотен метров отсюда продолжаются вскрышные работы. Погрузчик набирает грунт с песком, его увозит грузовик без номеров. Работники от общения со специалистами уклоняются. По итогам осмотра памятника археологии те составили заявление в краевую прокуратуру и в Алтайохранкультуру, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение объекта археологического наследия.