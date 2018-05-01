Строительство долгожданной дороги Балтийская - Ускова началось в Барнауле

В Барнауле началось строительство дороги Балтийская - Ускова, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".

Окончательная сдача объекта ожидается в 2019 году. Вместе с этим ожидается и появление общественного транспорта, который включит в маршрут участок Балтийская - Ускова.

Отмечается, что в данном районе появление асфальтированной дороги запланировано на участках Ускова от Взлетной до Балтийской, Балтийская от Попова до Власихинской и Взлетная от Ускова до Солнечной поляны.