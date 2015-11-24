Строительство мостов через реки Коргон и Курья завершили на Алтае

Два моста построили через реку Коргон в Усть-Канском районе Республики Алтай и через реку Курья в Усть-Пристанском районе Алтайского края.По словам руководителя пресс-службы ОАО "Сибмост", в республике возвели мостовое сооружение длиной 97,5 и шириной десять метров. Стоимость работ составила 161,8 млн рублей. Перед строительством мостовики демонтировали старое сооружение, а новое возводили с учетом сейсмологической обстановки района: для этого установили бетонные опоры с дополнительными антисейсмическими конструктивными элементами и закреплениями пролетных строений.В крае мост, который соединял две части села Клепиково, был снесен паводком. На строительство нового 110-метрового капитального железобетонного сооружения выделили более 270 млн рублей. Начальник отдела мостов КГКУ "Алтайавтодор"отметил, что "данный мост облегченный из металлоконструкции, но при этом учтены все возможные современные нагрузки, при хорошем содержании он прослужит до 100 лет".