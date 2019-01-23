Строительство нового детского сада на 330 мест стартовало в Барнауле

Новый детский сад на 330 детей по адресу улица Сергея Ускова, 38 строят в Барнауле, сообщает городская мэрия.

Дошкольное учреждение в квартале 2009 разместится между школой и многоквартирными домами. Оно будет включать в себя пять блоков, связанных между собой.

Строители уже заложили фундамент здания. Сейчас они занимаются возведением первого этажа. Планируется, что объект сдадут в эксплуатацию уже в конце 2019 года.

Напомним, что в этом году в краевой столице появится еще 1,5 тысячи мест в детских садах. Такого показателя хотят достичь, построив пять дошкольных учреждений.

Еще четыре детских сада появятся в кварталах 2006а (ул. Сергея Ускова, 29), 2011 (ул. Взлетная, 54), 2023 (проезд Южный Власихинский, 40) и в селе Власиха (ул. Первомайская, 57).