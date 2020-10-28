Строительство театра кукол в Барнауле затормозилось из-за массовой болезни рабочих

Строительство нового театра кукол "Сказка" в Барнауле осложнилось из-за неблагоприятной эпидобстановки в крае. Изначально объект планировали ввести уже в ноябре, но сейчас планы отложили до весны 2021 года. Об этом в рамках онлайн-конференции сообщила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

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"К сожалению, сегодняшняя эпидситуация повлияла на все процессы, в том числе на работу строительных организаций: многие работники, организующие и выполняющие строительную работу, уходят на больничный. Тем не менее строители будут пытаться сдать этот объект в срок. Кроме этого, определенное время займет процедура приемки выполнения работ. Речь идет о театре для детей, поэтому важно, чтобы все нормы были строго соблюдены. Некоторое время понадобится на сам переезд и адаптацию на новом месте. Мы рассчитываем, что полноценную работу в новом здании театр кукол сможет развернуть в первом квартале 2021 года", – сообщила Елена Безрукова.

В августе этого года тендер стоимостью 93,5 млн рублей на достройку театра кукол "Сказка" выиграла местная компания – ООО "Век-Строй". Согласно условиям контракта, подрядчику нужно проложить электропроводку и выполнить внутреннюю отделку. Полы застелют паркетом и гранитом, а внутри здания появятся декоративные колонны из гипсокартона.

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На строительство "Сказки" уже было потрачено 295 миллионов рублей из краевого бюджета.

Открытие театра переносили несколько раз. Изначально "Сказку" должны были завершить летом 2019 года, а первых посетителей принять в сентябре. В ноябре текущего года именно в этом культурном учреждении собирались с размахом провести всероссийский фестиваль театров кукол "Зазеркалье". Однако краевые власти окончание строительства перенесли на декабрь 2019 года. Открыть "Сказку" в Минстрое обещали сначала в начале 2020-го, а затем – в ноябре этого же года.

Подробнее историю культурного долгостроя читайте в материале "Я вам покажу кукольный спектакль". Быль о том, почему театр "Сказка" строят так долго.