Студент из Бийска подарил президенту Путину черный пояс по дзюдо
Презент был вручен, когда глава государства посетил Московский государственный университет
30 января 2017, 10:22
Фото: скриншот видео официального сайта президента РФ
Воспитанник бийской спортивной детской юношеской школы № 3 Феликс Студеникин передал президенту России Владимиру Путину черный пояс по дзюдо.
Как сообщает "Бийский рабочий", уроженец наукограда вручил главе государства презент 25 января, когда Путин в День российского студенчества посетил Московский государственный университет.
Президент поздравил студентов и преподавателей с Татьяниным днем. В ответ молодые люди вручили российскому лидеру черный пояс как мастеру спорта по дзюдо.
Непосредственную передачу презента осуществил Феликс Студеникин, который в настоящее время учится в Москве.
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