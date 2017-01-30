Студент из Бийска подарил президенту Путину черный пояс по дзюдо

Фото: скриншот видео официального сайта президента РФ

Воспитанник бийской спортивной детской юношеской школы № 3 Феликс Студеникин передал президенту России Владимиру Путину черный пояс по дзюдо.

Как сообщает "Бийский рабочий", уроженец наукограда вручил главе государства презент 25 января, когда Путин в День российского студенчества посетил Московский государственный университет.

Президент поздравил студентов и преподавателей с Татьяниным днем. В ответ молодые люди вручили российскому лидеру черный пояс как мастеру спорта по дзюдо.

Непосредственную передачу презента осуществил Феликс Студеникин, который в настоящее время учится в Москве.