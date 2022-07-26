Студентка с томным взглядом. Как выглядит новая «Мисс Россия»

Фото: vk.com/a.linnikova

22-летняя Анна Линникова стала победительницей конкурса красоты «Мисс Россия — 2022», сообщается в официальной группе конкурса во «ВКонтакте». Звание первой вице-мисс присвоили Анне Будаевой, представлявшей Республику Чувашия, второй вице-мисс стала Дарья Немаева из Хабаровского края.

О победительнице известно, что она учится на втором курсе Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики, изучает PR. Из увлечений: спорт, шитьё и чтение книг. Работает «Мисс Россия — 2022» моделью и мечтает объездить весь мир.