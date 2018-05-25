Студенты АлтГТУ могут получить военную специальность

Выпускники Алтайского государственного технического университета им.И.И. Ползунова, наряду с гражданской профессией, получают военную специальность с присвоением воинского звания: лейтенанта, сержанта или рядового с зачислением в запас без призыва на срочную службу в армию.

"АлтГТУ – единственный университет в Алтайском крае, который дает студентам такую возможность. Выпускник военной кафедры может призываться и проходить военную службу по контракту на воинских должностях. Для него открываются двери в силовые структуры России: МВД, ФСБ, МЧС, ДПС. Работодатели охотнее берут молодых специалистов после военной кафедры, они отличаются дисциплинированностью, достигают больших успехов в карьере", - отмечают в АлтГТУ.

Студенты технических направлений подготовки и специальностей вуза имеют возможность обучаться по всем программам подготовки на военной кафедре:

офицеры запаса;

сержанты запаса;

солдаты запаса.

Студенты других направлений, как правило, могут обучаться только по программе подготовки солдат запаса. Причина этого – преобладание технических военно-учётных специальностей, которым обучают на военной кафедре АлтГТУ.

У девушек тоже есть возможность стать студентами военной кафедры, но только по программе военной подготовки солдат запаса, по военно-учётной специальности "Повар".

Студенты каких направлений и специальностей обучения АлтГТУ имеют возможность пройти обучение на военной кафедре, можно узнать на ее сайте в разделе "Поступление/Выпуск".

Поступление на военную кафедру осуществляется по итогам конкурсного отбора, который проходит на 2-м курсе и включает: медицинскую комиссию, уровень физической подготовленности, рейтинг успеваемости в вузе, категорию профпригодности.

В первую очередь начинается отбор для обучения по программам подготовки офицеров запаса: если студенту не удалось поступить, то у него есть возможность участвовать в конкурсном отборе для допуска к обучению по программам сержантов и солдат запаса, который проходит позже.

Учебный процесс разделён на отработку теоретических и практических навыков. Теория преподаётся в стенах военной кафедры в городе Барнауле: в лекционных кабинетах и учебных корпусах, оснащенных наглядными пособиями и макетами, реальной военной автомобильной, бронетанковой и специальной техникой, оружием.

Студенты изучают тактическую подготовку, устройство, эксплуатацию и ремонт военной техники, общевоенные дисциплины (строевая, огневая подготовка, общевоинские уставы) и специальные предметы в зависимости от программы подготовки по военно-учётной специальности.

Отработка практических навыков проводится во время учебного сбора в воинских частях после окончания последнего семестра обучения на военной кафедре.

Молодые "бойцы" принимают военную присягу, познают казарменную жизнь с марш-бросками, стрельбами, управлением боевыми машинами.

По окончании учебного сбора студенты сдают итоговый экзамен. В случае успешного окончания обучения, выпускникам присваиваются воинские звания в зависимости от программы подготовки с последующим зачислением в запас.