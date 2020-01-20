Студенты и школьники помогут барнаульским пенсионерам убрать снег
В краевой столице стартовала акция "Снежный штурм – 2020"
20 января 2020, 16:57, Роман Кильмяшкин
Волонтеры в рамках акции "Снежный штурм – 2020" помогут пожилым барнаульцам очистить дворы от снега, сообщает мэрия.
Мероприятие стартовало 20 января. Пенсионеры могут попросить о помощи, отправив электронное письмо по адресу kdm-mol3@barnaul-adm.ru или позвонив по телефону 8 (3852) 37-03-65.
Отметим, что акция при поддержке городских комитетов по делам молодежи и социальной поддержке населения проводится уже не первый год.
Так, в 2019-м в ней приняли участие свыше 300 школьников и студентов. Они помогли 80 пенсионерам.
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