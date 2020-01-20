Студенты и школьники помогут барнаульским пенсионерам убрать снег

Волонтеры в рамках акции "Снежный штурм – 2020" помогут пожилым барнаульцам очистить дворы от снега, сообщает мэрия.

Мероприятие стартовало 20 января. Пенсионеры могут попросить о помощи, отправив электронное письмо по адресу kdm-mol3@barnaul-adm.ru или позвонив по телефону 8 (3852) 37-03-65.

Отметим, что акция при поддержке городских комитетов по делам молодежи и социальной поддержке населения проводится уже не первый год.

Так, в 2019-м в ней приняли участие свыше 300 школьников и студентов. Они помогли 80 пенсионерам.