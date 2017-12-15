Суд над военнопленным Агеевым из Алтайского края начался на Украине

14 декабря на Украине стартовал судебный процесс над военнопленным Виктором Агеевым из Алтайского края. Дело рассматривает Новоайдарский суд Луганской области, пишет "Новая газета".

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Из обвинительного акта следует, что военнослужащему инкриминируют ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (создание террористической группы или террористической организации) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами). Санкции статей предусматривают наказание от 8 до 15 лет лишения свободы.

При этом досудебное следствие не установило, что Виктор Агеев на момент задержания являлся действующим контрактником ВС РФ. В этой связи слова самого Агеева о том, что он надеется на обмен, выглядели несколько утопично. "У каждого свой взгляд на эту войну. Я служил по контракту в армии - в России. Потом в народной милиции ЛНР", - рассказал в суде обвиняемый. При этом он не стал комментировать, как именно оказался в Донбассе, но после некоторой паузы добавил, что кадровых российских военных там не видел.

Между тем, по версии обвинения, установлено, что в феврале 2017 года гражданин РФ Агеев, находясь по месту проживания — в Алтайском крае, через объявление в интернете узнал о наборе на службу по контракту в террористическую организацию "ЛНР". Имея корыстный мотив — получение денежного вознаграждения, Агеев решил стать участником указанной террористической организации и осуществлять вооруженное сопротивление силам АТО на территории Луганской области", - сказано в документе.

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17 марта 2017 года Агеев прибыл в Луганск. 18 марта он прошел медкомиссию и в этот же день подписал контракт о прохождении службы на должности пулеметчика отдельной разведывательной роты 4-й отдельной мотострелковой бригады вооруженного подразделения террористической организации "ЛНР" — "народной милиции".

В мае Агеев с пулеметом обеспечивал на территории садового товарищества "Ландыш" охрану участников "народной милиции", которые следили за перемещением сил АТО и военной техники. 24 июня 2017 года всех их выявили в одном из дачных домиков и задержали.

В конце заседания судья Елена Иванова спросила Агеева, признает ли он себя виновным. "После общения с адвокатом я отвечу на этот вопрос", — отреагировал Виктор Агеев, подтвердив намерение в дальнейшем давать суду показания.

В настоящее время в деле объявлен перерыв до 18 декабря.