Суд отклонил апелляцию рядового Шамсутдинова, который расстрелял алтайских солдат

Апелляционный военный суд оставил без изменений решение Второго восточного окружного военного суда, согласно которому солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова приговорили к 24,5 года строгого режима за расстрел сослуживцев. Об этом сообщили адвокаты военнослужащего на своей странице во "ВКонтакте".

В ролике защитники Руслан Нагиев и Равиль Тугушев рассказали, что для них решение апелляционной инстанции не стало неожиданностью.

"Мы будем следить за тем, будут ли обжаловать данное решение представители потерпевших. Будем знакомиться с протоколами судебного заседания. Мы общались только что с Рамилем, он подтвердил нашу позицию, что нужно всё взвесить и после этого только принимать решение", – рассказал Тугушев.

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Прочее Родные погибших алтайских солдат будут добиваться для Шамсутдинова пожизненного срока

Позднее Нагиев заявил "Коммерсанту", что они собираются оспаривать решение, поскольку родственники будут продолжать добиваться пожизненного заключения.

Напомним, Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев 25 октября 2019 года в воинской части закрытого посёлка Горный Забайкальского края. Жертвами стали восемь человек, включая двух офицеров. Ещё двое получили ранения. В том числе погибли трое солдат из Алтайского края.

Сторона защиты смогла доказать, что истинной причиной инцидента стали систематические издевательства со стороны военнослужащих старшего призыва, контрактников и офицеров части. Присяжные признали Шамсутдинова виновным, однако сочли, что он заслуживает снисхождения.

21 января суд приговорил срочника Рамиля Шамсутдинова к 24,5 года заключения в колонии строгого режима. Семьям погибших присудили компенсации по полтора миллиона рублей.

При этом родные убитых остались недовольны приговором и собираются добиваться пожизненного срока для стрелка. По словам Сергея Куропова, отца погибшего солдата из Алтайского края Анатолия Куропова, у родственников пострадавших есть общий адвокат, который будет подавать апелляцию и настаивать на ужесточении наказания.