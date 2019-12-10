Судьба мировых звезд в руках аудитории: объявлен старт премии Love Radio Awards

На официальном сайте Love Radio стартовало голосование за претендентов на ежегодную премию Love Radio Awards 2019.

Номинантами становятся ярчайшие звезды, крупнейшие события, изобретения или тренды, о которых говорят все вокруг. Победителей определяют сами слушатели Love Radio. Первыми станут только те, кто действительно этого достоин.

Голосование пройдет в четырех основных категориях: "Интернет", "Кино и TV", "Селебрити", "Музыка". Также будут выделены победители в номинациях "Свадьба года", "Самый горячий парень", "Поющий блогер" или "Самая надоевшая песня". 37 номинаций, 195 претендентов на победу.

Голосование продлится до 20 декабря 2019 года. Победителей премии Love Radio Awards объявят 23 декабря 2019 года.

Теперь послушать Love Radio Барнаул 91,5 FM вы сможете на сайте www.fmprod.ru.