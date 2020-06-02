Сухой бриф – мертвый проект. Как кайфовать от работы с клиентом

Последние несколько месяцев эволюция event перевернула индустрию с ног на голову. Презентации, бизнес-события и праздники уже не будут прежними. Теперь, чтобы услышать ликующий голос аукциониста внутри нас "3, 2, 1 продано!", EventCorpLife меняет стратегию организации event. Новые форматы проектов, разработанные совместно с HR, IT-технологии и ставки на живые эмоции, которыми мы с удовольствием будем еженедельно делиться в своей авторской колонке на amic.ru. Надеемся, будем вам полезны!

C чего начинается любой проект? Нет, не с бюджетов. Он начинается с брифа. Прежде чем лечить, врач собирает анамнез, учитель заглянет в план урока, а эвентщик – в бриф. Кому и зачем оно надо?

На статью меня вдохновил последний проект, над которым работали не просто командой агентства, а в тесном режиссерском партнерстве с клиентом. Модель взаимодействия по принципу black box*, когда клиент просто отправляет бриф в коробку, а затем агентство возвращается через несколько недель со стратегией или креативной идеей, – бесконечно устарела. Творчеству нужен маяк, чтобы увидеть образ финального результата.

Мы поменяли свой подход в работе. И с первой попытки создали проект, который стал одинаково крутым и масштабным для обеих сторон. Это совершенно другая энергетика – сидеть на летучках с маркетологами, дизайнерами, хелперами* руководителя и, наконец, с ним самим. Наблюдать, как всю команду бомбит от инсайтов. Мы можем дать опыт, креатив, инструментарий, но четкую цель посильно поставить только нашему заказчику. Если обе стороны готовы открыто вооружить друг друга необходимыми знаниями и самыми нестандартными идеями – процесс взаимного развития будет успешным, и проект решит стратегические задачи клиента.

Мы показали клиенту несколько пинов*, подходящих их формату, и теперь Pinterest – это его любимое приложение в телефоне. Казалось бы, такая мелочь. Но формулировка "доверяем – верю" здесь сработала на все сто.

Первые мудборды* по декору проекта мы собирали прямо у заказчика в кабинете, как "карту желаний*", – за огромным столом и с чашкой ароматного чая.

Если ваш заказчик любит четкость и контроль работы участников, поможет отличная облачная программа Trello – для управления проектом. В ней заложен метод канбан*, который был популяризирован еще компанией Toyota в 1980 году для управления цепочками поставок.

Безусловно, бывает так, что клиент выбирает позицию остаться на месте критика-ревизора и детально принимать выполненную вами работу. Все же старайтесь показать ему обратную сторону праздника. Результат не заставит себя ждать.

К слову, этот кейс подарил нам победу в престижной премии WA Siberia*.

В переводе с английского event звучит как "событие". Индустрия эмоциональных праздников, которой не обучают в вузе. Нет, такие специальности, как режиссер, продюсер вы, конечно, найдете в перечне программ современных учебных заведений. Но чтобы этот большой механизм начал работать – нужна провокация. Именно это мы ищем на первой встрече с клиентом. Эвентщикам сейчас везет – заказчики стали амбициознее, требовательнее, смелее. Уже не надо доказывать, что стили Гетсби и морские вечеринки "с добром" отправлены в историю праздников.

Наш хит-парад советов при брифовании проекта:

1. Устно/письменно? Только так, как удобно клиенту. Но с выводом на последующую личную встречу.

2. Отказ от брифа? Уходи, это не твой клиент. Здесь история не свалить работу на исполнителя, а разработка эффективного решения. Принцип "не хочу и плачу́" не сработает.

3. Записки на полях. В этой колонке клиент может черкнуть все попутно приходящие мысли.

4. Цена в тексте. Мы всегда настаиваем на указании рамок бюджета, это существенно поможет оценить силы и возможности проекта, даже при невысоких финансовых условиях.

5. И самое главное. Теперь вы и клиент – это крепкое партнерство. Полюби его проект так, как обожаешь свою работу. Только так абсолютный кайф от процесса испытают оба.

*black box. С англ. "черный ящик" – брифование клиента без разбора и обсуждения важных внутренних моментов. Принцип сухой обработки информации.

*Хелперы – помощники организатора, имеющие максимальное количество базовых навыков для работы на мероприятиях.

*Мудборды – фото, шрифты, цвета, графики, оформленные в формате коллажей, которые передадут образ и "карту настроения" будущего проекта.

*Метод канбан – визуализация этапов управления проектом, реализующая принцип "точно в срок". Поможет равномерно распределить нагрузку между работниками и выдержать скорость оказания услуг конечному потребителю.

*Пины – идеи сети Pinterest на примере хештегов.

*Карта желаний – доска с фотографиями главных целей и мечт, расклеенными согласно учению фэншуй.

*WA Siberia – главная премия Сибири, учрежденная журналом WA Russia.