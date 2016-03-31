Супруги помогли задержать вора, промышлявшего в садоводстве Рубцовска

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Бдительные садоводы в Рубцовске задержали подозреваемого в многочисленных кражах из садовых домиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

В полицию обратилась местная жительница, которая рассказала, что они с мужем в садоводстве заметили незнакомого подозрительного мужчину с полным мешком и решили задержать его до приезда полиции. Когда в садоводство приехали полицейские, то обнаружили в мешке у незнакомца части от холодильника и продукты питания. Сотрудники полиции изъяли похищенное имущество и вернули владельцу.

Позже выяснилось, что 21-летний парень в течение двух месяцев жил в одном из садовых домиков, незаконно проникал в расположенные поблизости домики и похищал имущество садоводов, в основном металлические части от приборов. В доме, где проживал подозреваемый, были изъяты 25 поврежденных пластиковых корпусов от моторов холодильного оборудования.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.