СУСК: чиновник районной администрации на Алтае незаконно владеет бизнесом

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Следователи возбудили уголовное дело в отношении чиновника, занимающего одну из главных должностей муниципальной службы при районной администрации Ребрихинского района. Его подозревают в незаконном участии в предпринимательской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба СУСКа по Алтайскому краю.

В ведомстве считают, что представитель местной администрации, несмотря на запрет, установленный законом, является генеральным директором негосударственного образовательного учреждения, предоставляющего услуги по повышению квалификации. При этом чиновник, пользуясь своими служебными полномочиями и возможностями, предоставлял организации льготы и преимущества и оказывал всяческое покровительство.

В СУСКе подчеркивают, что незаконное участие в предпринимательской деятельности – одно из проявлений коррупции должностных лиц.