Суточный прирост заражённых коронавирусом в Алтайском крае побил очередной рекорд

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 420 случаев заражения коронавирусом. Это рекордный показатель с начала пандемии.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 85 889 человек. Выздоровели 61 278 человек (+ 82). Умерли 6099 человек (+ 23).

По состоянию на 25 октября на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 3837 человек, а также 411 пациентов с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

Количество тяжелобольных – 820, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 299.

Напомним, на выходных в Барнауле прошли одиночные пикеты против введения системы QR-кодов, вакцинации и дистанционного обучения.