Свечи, куличи и хороводы: барнаульская Пасха в объективе Amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Барнаульцы в воскресенье, 8 апреля, вместе со всем православным миром отметили главный христианский праздник – Пасху.

Все, как и положено, началось с ночных богослужений. Конечно же, в городе царила праздничная атмосфера и не обошлось без главных атрибутов Пасхи – крашеных яиц и куличей.

А на пешеходной улице Мало-Тобольской в историческом центре Барнаула прошел трехчасовой хороводный баттл.

Как это было, смотрите в обзорном фоторепортаже портала Amic.ru.