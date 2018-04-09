Свечи, куличи и хороводы: барнаульская Пасха в объективе Amic.ru
Обзорный фоторепортаж с главного православного праздника
9 апреля 2018, 07:03
Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Барнаульцы в воскресенье, 8 апреля, вместе со всем православным миром отметили главный христианский праздник – Пасху.
Все, как и положено, началось с ночных богослужений. Конечно же, в городе царила праздничная атмосфера и не обошлось без главных атрибутов Пасхи – крашеных яиц и куличей.
А на пешеходной улице Мало-Тобольской в историческом центре Барнаула прошел трехчасовой хороводный баттл.
Как это было, смотрите в обзорном фоторепортаже портала Amic.ru.
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