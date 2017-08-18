Светлана Рожкова рассмешит барнаульцев новой юмористической программой

12 октября на сцене театра драмы выступит лауреат Всесоюзного конкурса артистов эстрады, участница телепередач "Аншлаг, аншлаг!", "Комната смеха", "Смехопанорама", "Анекдот-анекдот", "Шутка за шуткой", "Бабы, вперед!" Светлана Рожкова представит зрителям свою новую юмористическую программу.

Напомним, что артистка впервые показалась на сцене в конце 90-х годов в "Смехопанораме" у Евгения Петросяна, а с 2001 года стала постоянной участницей телепередачи "Аншлаг". Исполняет монологи в образах. В последнее время стала вводить в репертуар музыкальные номера.