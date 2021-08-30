Светофоры отключат 31 августа сразу на нескольких перекрёстках в центре Барнаула
Водителей просят соблюдать требования дорожных знаков и не терять бдительность
30 августа 2021, 22:21, Никита Бородкин
С 09:00 до 12:00 31 августа сразу на нескольких перекрёстках барнаульских дорог отключат светофоры. Это связано с проведением плановых ремонтных работ на сетях электроснабжения.
Как сообщает пресс-центр мэрии, работы пройдут на следующих участках:
- пересечение проспекта Ленина и улицы Гоголя;
- на пересечениях улицы Никитина с проспектом Ленина, Социалистическим и Красноармейским;
- перекрёсток улицы Георгия Исакова и Шукшина.
Участников дорожного движения призвали соблюдать внимательность при проезде указанных участков и ориентироваться на требования дорожных знаков. Власти приносят извинения за причинённые неудобства.
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