Светофоры отключат 31 августа сразу на нескольких перекрёстках в центре Барнаула

Водителей просят соблюдать требования дорожных знаков и не терять бдительность

30 августа 2021, 22:21, Никита Бородкин

С 09:00 до 12:00 31 августа сразу на нескольких перекрёстках барнаульских дорог отключат светофоры. Это связано с проведением плановых ремонтных работ на сетях электроснабжения.

Как сообщает пресс-центр мэрии, работы пройдут на следующих участках:

  • пересечение проспекта Ленина и улицы Гоголя;
  • на пересечениях улицы Никитина с проспектом Ленина, Социалистическим и Красноармейским;
  • перекрёсток улицы Георгия Исакова и Шукшина.

Участников дорожного движения призвали соблюдать внимательность при проезде указанных участков и ориентироваться на требования дорожных знаков. Власти приносят извинения за причинённые неудобства.

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