Светофоры отключают на трех барнаульских перекрестках 19 апреля

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Светофоры не будут работать на трех перекрестках в Барнауле 19 апреля в связи с плановыми ремонтными работами на электросетях, сообщили в пресс-центре городской администрации.

Так, светофорный объект с 09:00 отключили до 12:00 на пересечении переулка Ядринцева с улицей Молодежной.

Кроме того, с 13:30 до 15:00 не будут работать светофоры на пересечении проспекта Строителей с Ядринцева и в районе дома №32 по проспекту Строителей.

Участников дорожного движения просят быть внимательными при проезде указанных перекрестков и соблюдать требования дорожных знаков.