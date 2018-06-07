Светофоры отключили на двух перекрестках в центре Барнаула 7 июня

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Светофоры отключили на несколько часов в центре Барнаула по проспекту Красноармейскому в четверг, 7 июня.

Как сообщили в пресс-центре городской администрации, светофорные объекты не работают с 09:00 до 15:45 на пересечении проспекта Красноармейского с улицами Гоголя и Анатолия.

Это связано с проведением плановых ремонтных работ на электросетях ООО "Барнаульская сетевая компания".

Участников дорожного движения призывают быть внимательными при проезде указанных участков и соблюдать требования дорожных знаков.