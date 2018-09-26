Светофоры отключили на трех участках проспекта Красноармейского в Барнауле

Фото: kirov-portal.ru

Светофоры отключили в среду, 26 сентября, на трех участках проспекта Красноармейского в Барнауле.

Так, до 16:30 светофорные объекты не будут работать на:

пересечении проспекта Красноармейского с улицей Гоголя;

пересечении проспекта Красноармейского с улицей Анатолия;

в районе здания №4 по проспекту Красноармейскому.

Отключение светофоров связано с плановыми ремонтными работами.