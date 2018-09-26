Светофоры отключили на трех участках проспекта Красноармейского в Барнауле

В связи плановым ремонтом светофорные объекты не будут работать 26 сентября до 16:30

26 сентября 2018, 13:33

Фото: kirov-portal.ru

Светофоры отключили в среду, 26 сентября, на трех участках проспекта Красноармейского в Барнауле.

Так, до 16:30 светофорные объекты не будут работать на:

  • пересечении проспекта Красноармейского с улицей Гоголя;
  • пересечении проспекта Красноармейского с улицей Анатолия;
  • в районе здания №4 по проспекту Красноармейскому.

Отключение светофоров связано с плановыми ремонтными работами.

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