Светофоры отключили на трех участках проспекта Красноармейского в Барнауле
В связи плановым ремонтом светофорные объекты не будут работать 26 сентября до 16:30
26 сентября 2018, 13:33
Фото: kirov-portal.ru
Светофоры отключили в среду, 26 сентября, на трех участках проспекта Красноармейского в Барнауле.
Так, до 16:30 светофорные объекты не будут работать на:
- пересечении проспекта Красноармейского с улицей Гоголя;
- пересечении проспекта Красноармейского с улицей Анатолия;
- в районе здания №4 по проспекту Красноармейскому.
Отключение светофоров связано с плановыми ремонтными работами.
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