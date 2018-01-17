Священник Грозовский получил 14 лет строгого режима за растление детей

Суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима священника Глеба Грозовского по делу о растлении несовершеннолетних в православных лагерях России и Греции. Об этом сообщает ТАСС.

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Общество Священник Грозовский, обвиняемый в педофилии, не признал вину

В свою очередь, сам подсудимый отметил, что приговор ему понятен. Он собирается его обжаловать. Грозовский подчеркнул, что "это еще не конец". Священник заявил, что эти обвинения абсурдны.

Между тем прокуратура просила для священника 15 лет колонии строгого режима и на 12 лет лишить его права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием.

По данным следствия, в 2011 и 2013 годах Грозовский совершил действия насильственного характера над двумя девочками 9 и 12 лет. Первое преступление произошло в православном детском лагере на острове Коневец (Ленинградская область), второе - в лагере на острове Кос (Греция).