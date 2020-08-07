Священник назвал чудом повторное цветение маральника на Алтае

Алтайский православный священнослужитель Александр Микушин в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео, на котором он демонстрирует цветение маральника.

"В Горном Алтае второй раз зацвел маральник (багульник)! Из-за такой солнечной погоды, ранней весны и жаркого лета. Чудо!" – написал Микушин.

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Повторное цветение маральника летом – очень редкое явление. Немногим чаще второй раз в году это растение распускает цветки осенью. Обычно же кустарник зацветает в конце апреля – начале мая.

В ботанике способность растений повторно или неоднократно цвести и плодоносить в течение одного вегетационного периода называют ремонтантностью.

Маральник – полувечнозеленый декоративный кустарник семейства вересковых. На латыни его название звучит как рододендрон Ледебура (Rhododendron ledebourii). Он достигает высоты 1,5 метра и диаметра кроны до 1,3 метра. Маральник распространен на Алтае, в Саянах, на северо-востоке Монголии, растет в подлесках хвойных лесов, субальпийском поясе гор.