Связь "для себя": МТС запустила новый тариф-конструктор

Компания МТС представила тариф "Мой Безлимитище", который позволяет клиенту в любой день настроить "под себя" пакеты минут, SMS и мобильного интернета. Тариф позволяет пользователям получать и платить только за то, что им действительно нужно.

"Впервые на рынке мы предлагаем пользователям такой "персонализированный" тариф, который в любой момент можно подстроить под свои потребности. Чтобы больше не гадать, сколько минут или гигабайт понадобится в текущем месяце и сколько из них останется, достаточно подключить “Мой Безлимитище”, и можно каждый день менять его под новые потребности – например, в будни настраивать больше звонков, а в выходные – устанавливать больше мобильного интернета", – отметил директор филиала МТС в Алтайском крае Дмитрий Левин.

В тарифе "Мой Безлимитище" на выбор предлагается четыре пакета интернета – от 5 до 30 ГБ, а также четыре пакета от 350 до 950 минут, действующих на все операторы Алтайского края и Республики Алтай дома и в поездках по России, а также на МТС России*. Дополнительно предоставляется пакет SMS, всегда равный по размеру выбранному пакету минут. Комбинируя нужные объемы минут и гигабайт, можно в один клик настроить тариф под свои личные потребности. Плата по тарифу ежесуточная, что позволяет в любое время перенастроить тариф, не дожидаясь конца месяца.Уточнить доступные для подключения размеры пакетов интернета, минут и SMS и настроить их под себя вы можете в приложении "Мой МТС" или на странице тарифа.