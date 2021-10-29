Свыше 450 заражённых коронавирусом выявили за сутки в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 454 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 87 627 человек, в том числе 6637 детей. Выздоровели 61 854 человека (+ 153). Умерли 6211 человек (+ 26).

По состоянию на 29 октября на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 3920 человек, а также 415 пациентов с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

Количество тяжелобольных – 847, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 294.

Ранее в региональном Минздраве сообщили, что в Барнауле заканчиваются койки в ковидных госпиталях.