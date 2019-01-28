Сын бывшего алтайского вице-премьера вновь подрался во время хоккейного матча



Фото: Кирилл Щукин

Воспитанник алтайского хоккея, сын бывшего вице-премьера правительства Алтайского края Андрея Щукина Кирилл, вновь порадовал любителей одной из самых популярных игр в мире. В матче с "Ладой" защитник новокузнецкого "Металлурга" подрался с игроком соперников Евгением Курбатовым.

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Спорт В сети появилось видео драки уроженца Барнаула Щукина и хоккеиста "Кузни"

Инцидент произошел на 57-й минуте встречи. Судя по видео, игрок "Лады" несколько раз ударил клюшкой воспитанника алтайского хоккея по рукам, после чего и произошла стычка, длившаяся дольше, чем бой Федора Емельяненко и Райана Бейдера. Поскольку матч проходил в Новокузнецке, Кирилла Щукина поддерживали трибуны, которые устроили овацию защитнику. Однако судью такое поведение хоккеистов не устроило, и он удалил обоих до конца матча. Игра же завершилась победой "Металлурга" со счетом 6:2.

Позже Кирилл выложил в Instagram Stories фотографию с сломанным носом и пост с поздравлением с днем рождения президента федерации бокса Алтайского края Армена Тонояна.

Отметим, что это уже не первая драка в карьере алтайского хоккеиста. Так, в 2017 году у Кирилла случилась небольшая потасовка с игроком красноярского "Сокола" Станиславом Заборниковым. Спустя несколько месяцев воспитанник СДЮШОР по хоккею "Алтай" подрался на матче "Металлург" – "ЦСК ВВС" 10 ноября. Кирилл был на высоте и несколько раз удачно "врезал" Никите Литвяку.

Кирилл Щукин родился в 1996 году. Первых успехов в хоккее достиг в 2009 году на первенстве России среди юношей, когда выступал за команду "Алтай". После этого Щукин играл в командах "Кузнецкие медведи" и "Металлург". Свою первую шайбу в Континентальной хоккейной лиге Щукин забил в 2016 году во время матча рижского "Динамо" и новокузнецкого "Металлурга".