Сына бывшего сити-менеджера Барнаула Савинцева оставили в СИЗО до октября

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Решением Октябрьского районного суда Барнаула, сын бывшего главы городской администрации Игоря Савинцева — Максим Савинцев — останется в следственном изоляторе до 13 октября текущего года.

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Прочее Уголовное дело бывшего сити-менеджера Барнаула Игоря Савинцева ушло в суд

"Сегодня состоялось заседание суда по вопросу о мере пресечения в отношении Максима Савинцева. Мера пресечения в виде содержания под стражей продлена до 13 октября", - сообщила в четверг, 7 июля, порталу Amic.ru помощник председателя суда Светлана Ганзвинд.

Как неоднократно сообщал наш портал, Максим Савинцев проходит обвиняемым по громкому делу о мошенничестве и присвоении или растрате. В настоящее время это дело рассматривается в суде.

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Также отметим, что буквально накануне прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении его отца, бывшего сити-менеджера Барнаула Игоря Савинцева. Ему инкриминируют превышение должностных полномочий и покушение на присвоение и растрату.