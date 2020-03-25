Сыр с пантами марала придумали в Алтайском крае

Новую технологию производства сыра разработали в Алтайском крае. Рога маралов переработали и получили пантовый сок. Его начали добавлять в процессе сыроварения.

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Как сообщают "Вести Алтай", специалисты в последние месяцы варили сыр около полусотни раз и все время на выходе получался разный продукт. В итоге сыровары нашли идеальную рецептуру. Новый сыр напоминает адыгейский, имеет сливочный вкус.

Специалисты заявляют, что этот продукт в разы полезнее обычного сыра. Он поможет повысить устойчивость к физическим нагрузкам, содержит коллаген, эластин, положительно влияет на кожу, волосы и ногти.

Разработка продукта ведется на средства краевого гранта, который получил Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий в 2019 году (в него входят НИИ пантового оленеводства и НИИ сыроделия).

В ближайшее время сыровары намерены запатентовать технологию и запустить сыр в массовое производство.