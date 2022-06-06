Сюрприз. Астрологи назвали знаки, представительницы которых забеременеют летом 2022 года

Представительницы пяти знаков зодиака имеют большой шанс забеременеть летом 2022 года. Так считают астрологи, которые дали свой прогноз порталу Rsute. В астрологии принято считать, что на такой исход может повлиять расположение небесных тел. Хотя это, конечно, дело каждого — полагаться ли на гороскопы в столь важных вопросах.

Тем не менее рассказываем, представительницы каких знаков зодиака, по мнению астрологов, могут забеременеть летом 2022 года.

Овны

Для Овнов-девушек лето 2022 года будет поистине насыщенным, считают астрологи. По их мнению, представительницы знака будут вести себя смело и страстно. Для Овнов характерно бояться всего нового, поэтому к планированию семьи у них особо осторожное отношение. Но в этом году многим удастся преодолеть этот барьер. По словам астрологов, к Овнам-девушкам этим летом придёт осознание, что они созрели. Эксперты не сомневаются, что с испытанием материнства Овны справятся.

Тельцы

Велик шанс обнаружить себя беременной и у Тельцов. Представительниц этого знака материнство не пугает. По словам астрологов, девушки-Тельцы ещё с малых лет мечтают о большой и крепкой семье. Да и терпение у них превосходное. По словам астрологов, беременность представительницы знака перенесут мужественно, а впоследствии воспитают умных детей.

Близнецы

Девушки-Близнецы — яркие и импульсивные личности, которые привыкли жить «на максимуме». Естественно, и материнство для них — большой вызов и счастье, которое им хочется познать. Велика вероятность, что именно этим летом в Близнецах проснётся желание, наконец, завести семью. Конечно, речь идёт о тех девушках, которые уже находятся в стабильных отношениях и имеют возможность сделать следующий шаг.

Раки

Для девушек-Раков лето 2022 года будет наполнено романтикой и любовью. Представительницы знака узнают себя с совершенно другой, чувственной стороны. Тем более что Раки часто примеряют на себя роль матери, подчеркивают астрологи. Эти девушки очень любят заботиться о других и трепетно относятся к детям. Поэтому чаще всего Раки становятся прекрасными матерями. Вполне вероятно, именно этим летом их ждёт долгожданная беременность.

Весы

Весы всегда подходят к отношениям со всей серьёзностью. Для них любовь, брак и семья — не пустые слова. По утверждению астрологов, летом 2022 года представительницы знака имеют шансы не только выйти замуж, но и забеременеть. Уравновешенность и спокойствие Весов делают их прекрасными матерями. В доме представительниц знака будет царить гармония, а дети будут очень послушными.