Сжиженный газ в Алтайском крае подорожает с 1 июля

Управление по регулированию цен и тарифов утвердило новые расценки на сжиженный газ от ОАО "Алтайкрайгазсервис". Прирост стоимости для населения составит от 0,8% до 2,6%.

Сжиженный газ в баллонах без доставки к потребителю подорожал на 45 копеек за кубометр, а поставляемый из групповых газовых резервуарных установок – на 2 рубля 13 копеек (с 70,80 до 72,67 рубля).

В ведомстве объяснили, от чего зависит стоимость топлива. Она складывается из оптовой цены, транспортировки до Алтайского края, а также включает эксплуатационные затраты и НДС.

Ранее amic.ru писал о том, что с 1 июля в Алтайском крае введут обязательную маркировку лекарств, обуви и сигарет.