Та еще парочка: как попасть на премьеру бесплатно

В российский прокат выходит американская комедия "Та еще парочка". В главных ролях – Шарлиз Терон и Сет Роген.

В центре сюжета удивительно милая история Шарлотты Филд – одной из самых влиятельных бизнесвумен планеты и молодого человека по имени Фларски – талантливого, но эксцентричного и склонного к саморазрушению журналиста.У них нет ничего общего кроме того, что она – его первая любовь. И вот спустя годы они случайно встречаются вновь.

26 июня 2019 года состоится предпоказ кинопремьеры от DFM Барнаул и кинотеатра "Пионер".

Вместе с DFM Барнаул ты можешь увидеть фильм "Та еще парочка" первым. Розыгрыш проводится ежедневно в прямых эфирах программы "Счастливый час" с 20:00 до 21:00 по будням и с 19:00 до 20:00 по выходным.

Также билеты можно выиграть в официальных группах радиостанции в соцсети "ВКонтакте" и "Инстаграм".

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Предпоказ пройдет в кинотеатре "Пионер"

Адрес: пр. Ленина, д. 102 в, 4-й этаж

Перед сеансом гостей ждут развлечения, конкурсы и подарки. Начало программы в 19:00, сеанс в 19:30.