Табличку, которую невозможно сломать, установили в Нагорном парке Барнаула

Фото: пресс-служба администрации Барнаула

Новый стенд "Барнаул — столица Алтайского края" установили над подземным пешеходным переходом, который ведет к лестнице в Нагорный парк. Его надежно закрепили над тоннелем на антивандальную металлоконструкцию, приварив к стене, сообщает пресс-служба городской администрации.

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Прочее Вандалы поглумились над табличкой у лестницы в Нагорном парке Барнаула

Таким образом, пояснили подрядчики, его практически невозможно будет сломать. Стенд разместили над входом со стороны Нагорного парка. С противоположной стороны надпись решено убрать, а фасад зачистить, поскольку некоторые литеры были утрачены. Подрядчики надеются, что новое оформление понравится горожанам.

Ранее на месте этой таблички находилась другая с надписью "Барнаул". Однако ее испортили вандалы. В результате отвалились буквы "Н" и "У".