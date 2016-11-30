Табличку, которую невозможно сломать, установили в Нагорном парке Барнаула
Табличке у Нагорного парка в Барнауле вернули буквы "Н" и "У"
Фото: пресс-служба администрации Барнаула
Новый стенд "Барнаул — столица Алтайского края" установили над подземным пешеходным переходом, который ведет к лестнице в Нагорный парк. Его надежно закрепили над тоннелем на антивандальную металлоконструкцию, приварив к стене, сообщает пресс-служба городской администрации.
Таким образом, пояснили подрядчики, его практически невозможно будет сломать. Стенд разместили над входом со стороны Нагорного парка. С противоположной стороны надпись решено убрать, а фасад зачистить, поскольку некоторые литеры были утрачены. Подрядчики надеются, что новое оформление понравится горожанам.
Ранее на месте этой таблички находилась другая с надписью "Барнаул". Однако ее испортили вандалы. В результате отвалились буквы "Н" и "У".