Такие смешные. Первые участники самого веселого фотоконкурса о домашних животных

От создателей знаменитого Comedy Wildlife Photography Awards. Пожалуй, самый милый и смешной фотоконкурс Comedy Pet Photo Awards опубликовал первые работы, присланные на конкурс. "Домашние животные являются огромной и веселой частью нашей жизни, так что мы очень рады, что можем отметить их уникальность с помощью этого конкурса и заставить всех участников посмеяться вместе с нами!" – рассказали Metro организаторы конкурса.

Прием фотографий будет завершен 31 августа, а 40 финалистов станут известны 28 сентября. Победитель получит 3 000 фунтов стерлингов.